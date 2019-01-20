Antalya Büyükşehir Belediyesinden Kısa Kısa

Antalya'daki "Boğaçayı Projesi"nin ilk etap çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Antalya'daki "Boğaçayı Projesi"nin ilk etap çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında bölgede rekreasyon çalışması gerçekleştirildi. Belediye şirketi Antepe İnşaat ve Ticaret A.Ş'nin (ANTEPE) yürüttüğü rekreasyon çalışmasıyla bölge farklı bir görünüme kavuştu.



Rekreasyon çalışması ile Boğaçayı'nın

denizle buluştuğu alanın doğusunda ve batısında toplam bin 200 metre uzunluğunda çevre

düzenlemesi gerçekleştirilirken, Konyaaltı Sahil Projesindeki

bisiklet yoluyla birleşen 650 metrelik bisiklet yolu yapıldı.



Çalışmalar kapsamında, çocuk oyun alanları, basketbol sahası, sokak antrenman parkuru, açık

fitness alanı ve sisli kuru havuz yapılırken, amatör

balıkçılar için 4 noktada balık tutma yeri oluşturuldu. Mevcut tüm ağaçların korunduğu

projede 2 bin 300 ağaç ve 300 bin çalı bitkisi dikildi.



3. Etapta vagonlar raylara indi



Antalya Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını hızla tamamladığı Varsak-Otogar

arasındaki 11 kilometrelik 3. Etap Hafif Raylı Sistem çalışmalarında sona gelindi.



Yolcu taşıyacak

4 araç raylara indirildi. Tramvayın deneme sürüşlerinin ise bu ay içerisinde başlanması





hedefleniyor.



Kentin büyük kamu yatırımlarından, yaklaşık 700 milyon liralık projede ekipler çift vardiya sistemiyle çalışarak Varsak-Otogar arasındaki 11 kilometrelik hatta ray döşeme çalışmalarını

tamamladı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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