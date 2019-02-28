Antalya Büyükşehir Belediyesinden Kısa Kısa

Antalya Büyükşehir Belediyesi
'Mavi Ev' adlı bir etkinlik düzenledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Op. Dr. Cem Aykent, verdiği 'Yaşlılıkta Cerrahi Sorunlar' konulu seminerde geriatrik cerrahi, akut apandist, laparoskopik cerrahi, kalın bağırsak hastalıkları ve meme kanseri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Antalya Büyükşehir Belediyesinin "Mavi Ev Konuşmaları" kapsamında AKM
Perge
Salonunda Prof. Dr. İsmail Tufan'ın moderatörlüğünü yaptığı toplantıya Op. Dr. Cem
Aykent konuşmacı olarak katıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Cem Aykent, dünyada olduğu gibi Türkiye
'de de yaşlı nüfusta hızlı artış olduğunu ifade etti.
Genel cerrahların iş yoğunluğunun yüzde 60'ını ve tüm acil ameliyatların yüzde 50'sini 65 yaş üstü hastaların oluşturduğunu aktaran Aykent, 65 yaş üstü insan sayısının 2010-2050 yılları arasında iki katına çıkacağını, 2030 yılına kadar 65 yaş üstü insanlar nüfusun yüzde 15'ine ulaşmasının beklendiğini bildirdi.
Program sonunda Akdeniz Üniversitesi
Gerontoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, Aykent'e çiçek takdim etti. Kepez
Santral'de 5073 kişiye tapu
Kepez Belediyesinin kentsel dönüşüm ve çevreci projesi olan Kepez Santral Kentsel Dönüşüm
Projesinde sona yaklaşıldı.
Proje kapsamında 3265 hak sahibinin 5073 adet tapusu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
'un da katılacağı bir törenle sahiplerine dağıtılacak. Mimar Sinan
Kongre Merkezinde 2 Mart'ta düzenlenecek törenle hak sahiplerine tapuları dağıtılacak. Törene Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum da katılacak.