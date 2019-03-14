Son Dakika Haberleri: Antalya Büyükşehir Belediyesinden Kısa Kısa

Antalya Büyükşehir Belediyesinden Kısa Kısa

32 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Atatürk Devlet Hastanesi ve Olimpos Hastanesindeki sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden Kısa Kısa, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Atatürk Devlet Hastanesi ve Olimpos Hastanesindeki sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "14 Mart Tıp Bayramı" kapsamında Antalya Atatürk Devlet Hastanesi ve Olimpos Hastanesinde
sağlık çalışanlarını ziyaret eden Menderes Türel'e, Cumhur
İttifakı Muratpaşa Belediye Başkan adayı Gökçen Özdoğan Enç ve Konyaaltı Belediye Başkan adayı Gaye Doğanoğlu eşlik
etti.

Ziyaretlerde konuşma yapan Türel, sağlık alanında yatalak hasta bakım ve alzaymır merkezi gibi projeleri hayata geçirdiklerini, gönül köprüleri kurmaya çalıştıklarını belirtti.

Şehirleri sağlıklı geliştirmeye çalıştıklarını vurgulayan Türel, belediye olarak sağlık alanında ödül alan projeler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Türel, hastane hekim ve çalışanlarına günün anısına çiçek verdi.

Türel, Ispartalı vatandaşlarla bir araya geldi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ispartalılar Derneğini ziyaret etti.

Türel, önemli bir seçim sürecinde olduklarını, Antalya'yı gülistanlık bir şehir haline getirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Kente değer katmaya çalıştıklarını belirten Türel, göreve geldiklerinde Antalya'da köprülü kavşak ve raylı sistem olmadığını, ilk dönem 11 kilometre raylı sistem yaptıklarını aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:44 Kaynak: AA

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