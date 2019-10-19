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Antalya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

1 saat önce

Bu yıl 10'uncusu düzenlen Antalya Kitap Fuarı'nda, Atatürk fotoğrafları arşivcisi ve yazar Hanri Benazus bir söyleşi düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa, System.String[]

Bu yıl 10'uncusu düzenlen Antalya Kitap Fuarı'nda, Atatürk fotoğrafları arşivcisi ve yazar Hanri Benazus bir söyleşi düzenledi.

Cam Piramit'te düzenlenen fuar kapsamında gerçekleştirilen söyleşilerin sekizinci gün konuğu 'Niçin Atatürk' adlı söyleşiyle Hanri Benazus oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Benazus, yeryüzünde yıllar öncesinden çağı aşan

çok az insan olduğunu, Mustafa Kemal Atatürk'ün onlardan birisi kabul edildiğini ifade etti.

Benazus söyleşi sonunda kitabını imzaladı. Katkılarından dolayı Benazus'a çiçek takdim edildi.

-56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru

Altın Portakal Film Festivali için Antalyaspor Kavşağı'nda peyzaj düzenlemesi yapıldı.

Bu yıl 56'ncısı düzenlenecek Altın Portakal Film Festivali kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı peyzaj çalışmalarına başladı.

Film festivalinin açılışının gerçekleştirileceği 10 bin kişilik Antalya Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu çevresi, kortej güzergahı, Cam Piramit alanıyla gösterim ve etkinliklerin yapılacağı AKM çevresinde yer alan üst geçit ve kavşaklar festival için hazırlanıyor.

Bu kapsamda ekipler, 120 bin adet mevsimlik çiçek dikimi yaptı. Üst geçit ve kavşaklara her yıl festival döneminde olduğu gibi festivalin simgesi heykeller yerleştirildi.

Mustafa Kemal Atatürk, Hanri Benazus, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:14 Kaynak: AA
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