Antalya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin mobil kuaför tırı, Korkuteli ve Elmalı'da 349 kişiye hizmet verdi.

Mobil kuaför tırının bu haftaki ilk durağı Korkuteli ilçesinin Kayabaş, Küçüklü, Çaykenarı, Leylek, Çukurca, Karakuyu, Karataş, Kemerağzı mahalleri oldu. Sonra Elmalı ilçesine geçen mobil tır, Yuva, Salur, Yapraklı, Hacımusalar, Sarılar, Bayralar, Karamık ve Göltarla mahallerinde vatandaşlara hizmet verdi.

-Kaş'ta su kesinti yaşanacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekiplerince 29 Mart Pazartesi, Kaş ilçesi Saklıkent hattında bakım, onarım ve deplase çalışmasına başlanacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışma süresince planlı su kesintisi ve hatlarda basınç düşüklüğü yaşanacak.

Çalışma kapsamda yaşanacak su kesintisine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

-Büyükşehir kreşinde Orman Haftası etkinliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören çocuklar, 21-26 Mart Orman Haftası dolayısıyla kreş bahçesine fidan dikti.

Ağaçların ve doğanın önemini anlatmak için düzenlenen etkinlikte, fidanları toprakla buluşturan çocuklar daha sonra can suyu verdi.

-Büyükşehirden hayvancılığa destek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, hayvancılığı desteklemek için ASAT'ın içme suyunda hayvancılık indirimi tarifesinin kapsamını genişletti.

Daha önce köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde besicilik işletme tescil belgesi olan abonelere uygulanan hayvancılık indirimli tarifesi artık beldeden mahalleye dönüşen yerler için de geçerli olacak.

Bu uygulamayla daha fazla besici indirimli tarifeden faydalanabilecek.