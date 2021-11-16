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Antalya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

16.11.2021 16:38
Antalya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Antalya Büyükşehir Belediyesi çölyak hastalarına yönelik yaptığı glütensiz gıda desteğini sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi çölyak hastalarına yönelik yaptığı glütensiz gıda desteğini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar glütensiz ürünlere ücretsiz şekilde ulaşabiliyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, glütensiz un, şehriye, makarna ve bisküviden oluşan gıda yardımını ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim ediyor.

Gıda desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, sağlık raporu ve dilekçeleriyle birlikte Büyükşehir Belediyesi'ne başvuru yapabiliyor.

- Elmalı ilçesindeki yayla yolları yenileniyor

Elmalı ilçesindeki Yuva, Kızılpınar, Ören Kildenli ve Girdev yaylalarına giden yollarda kış aylarında ulaşımı rahatlatmak için genişletme çalışması yapılıyor.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri hat döşeme, dolgu ve sıkıştırma çalışmalarını sürdürüyor.

Yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki yayla yolu genişletildikten sonra sathi asfaltla kaplanacak.

-Büyükşehir'de satranç turnuvası

Antalya Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Antalya İl temsilciliği işbirliğiyle 7-12 yaş arası sporculara yönelik satranç turnuvası düzenlenecek.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Antalya Şubesinde yapılacak turnuva, 18-19 Kasım'da gerçekleşecek.

5 kategoride yapılacak olan turnuvada dereceye giren sporculara çeşitli hediyeler verilecek.

Turnuvaya katılmak isteyen sporcular "http://antalya.tsf.org.tr" adresinden kayıt ve başvurularını yapabilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
Antalya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
Antalya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa - Son Dakika


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