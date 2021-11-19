Antalya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa - Son Dakika

Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'nda okulların ara tatil sürecine girmesiyle ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 140 türde bin 600 hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesi, okulların ara tatile girmesiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimi Aygül Arsun, çocukların hayvanat bahçesi ziyaretlerinde mutlu olduğunu aktardı.

Akseki ilçesinde içme suyu hatlarının bakım ve onarımı yapılıyor

ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki su hatlarıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Gümüşdamla Mahallesi'nde içme suyu isale hattı kontrol edilerek, sorunlu bölümler yenilendi.

Kemer ilçesinde kapalı otopark ve pazar alanı

Kemer ilçesinde 3 bin metre karelik alana inşa edilecek Kemer Kapalı Otopark ve Pazar Alanı Projesi çalışmaları başladı.

Merkez Mahallesi'nde hayata geçirilecek projeyle hem kapalı pazar hem de otopark olarak kullanılmasına imkan sağlanacak.