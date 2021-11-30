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Antalya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

30.11.2021 15:30
Antalya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gündoğmuş ilçesinde yaşanan yangından etkilenen öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gündoğmuş ilçesinde yaşanan yangından etkilenen öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri yangından etkilenen vatandaşların bölgedeki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında, kırsal kesimdeki Ayşe Güven İlköğretim Okulu, Ümütlü İlkokulu, Şehit Orman Mühendisi Abdullah Aydın Ortaokulu ve Merkez İlkokulu öğrencilerin okul çantası ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.

-"Büyükşehir geleceğin izcilerini yetiştiriyor"

Büyükşehir Belediyesi, 11-15 yaş aralığındaki öğrencilere yönelik izcilik faaliyeti başlattı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Ata Doğa İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ve Aspendos Doğa İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Derneği iş birliğiyle düzenlenen programın ilk dersi Akdeniz Kent Parkı'nda gerçekleştirildi.

İzcilik deneyimi yaşamak isteyen öğrenciler, izci lideri Tuncay Yerdelen'den izcilik faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Öğrencileri sosyalleşme, ekip çalışması, doğa ve çevre sevgisi gibi konularda geliştirecek programın ardından eğitim, gezi ve kamplar düzenlenecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
Antalya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa - Son Dakika


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