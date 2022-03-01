Antalya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

01.03.2022 14:10
Antalya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Antalya Büyükşehir Belediyesi, otopark yapımı ve kavşak düzenleme çalışmalarını sürdürüyor, engellilere destek oluyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, otopark yapımı ve kavşak düzenleme çalışmalarını sürdürüyor, engellilere destek oluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, araç yoğunluğu yaşanan noktalarda trafiği rahatlatmak için Antalya Bulvarı ile 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi'nin kesişim noktasındaki kavşakta düzenleme gerçekleştiriyor.

Kavşak noktalarındaki bekleme sürelerini azaltarak trafiğin hızlı akışını amaçlayan çalışma kapsamında, kavşağın 350 metre ilerisi ve gerisinden "U" dönüşler oluşturuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yerleşkesine yapılacak katlı otopark inşaatının zemin kazısı yüzde 95 tamamlandı.

Toplam 1797 araç kapasiteli ve yaklaşık 53 milyon lira yatırım bedelli proje kapsamında, 13 bin 200 metrekare alan üzerine 4 katta 54 bin 430 metrekare inşaat yapılacak. Katlı otopark aynı zamanda acil afet toplanma alanı olarak da kullanılacak.

Öte yandan, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, doğuştan engelli ve yalnız yaşayan 32 yaşındaki Hamza Abiç'e akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Abiç, kendisi için önemli bir yardım olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Tragger, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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