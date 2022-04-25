Antalya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

25.04.2022 15:24
Antalya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Antalya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Geleneksel 13. Satranç Turnuvası" sona erdi.

Antalya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Geleneksel 13. Satranç Turnuvası" sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu Antalya İl Temsilciliği iş birliğiyle Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen turnuvaya 12 farklı kategoride 1240 satranççı katıldı.

Turnuvada 7 yaş genel kategorisinde Ayhan Altay Teo, kızlar kategorisinde Melisa Erdem birinci, 8 yaş genel kategorisinde Akyüz Pars, kızlar kategorisinde ise İnci Demirtaş birinciliği elde etti. 9 yaş genel de Şahin Cenk Orhun, kızlarda Şahin Maya, 10 yaş genel de Türkmen İsmet Uygar, kızlarda Güngül Deniz birinci sırada yer aldı. 11 yaş genelde İşler Ömer Mete, 11 yaş kızlarda Pehlivan Öykü, 12 yaş genelde Kandemir Alper Birkan, 12 yaş kızlarda Şahin Mirac Nur şampiyonluğu kazanan isimler oldu.

Yarışmada dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

Uncalı Kent Mezarlığı'ndaki inşaat sürüyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezinin en büyük mezarlıklarından Uncalı Kent Mezarlığı'nda defin ve ibadet hizmetlerinin daha modern ve kaliteli verilebilmesi için başlatılan inşa çalışmaları devam ediyor.

Açık ve kapalı ibadethaneler, gasilhane, morg, abdesthaneler, idari bina ve otoparkı kapsayan Konyaaltı İlçesi Molla Yusuf Mahallesi'ndeki Uncalı Kent Mezarlığı projesinin yapımı sona yaklaştı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, mezarlıkta düzenleme yapmanın boyunlarının borcu olduğunu kaydetti.

Projeyle cenaze hizmetlerinin daha modern tesislerde verildiğini ve kapasitenin arttırıldığını kaydeden Böcek, "Projede kaba inşaatın yüzde 75'i tamamlandı. İnşaat faaliyetlerinin tüm hızıyla devam ettiği projede yapıların demir kalıp ve beton imalatları devam ediyor." ifadesini kullandı.

İzci adayları yemin etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez başlatılan izcilik faaliyetleri kapsamında 15 haftalık eğitimlerini tamamlayan 70 izci adayı Zeytinpark'ta düzenlenen törenle yemin etti.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ve her cumartesi Akdeniz Kent Parkı içerisindeki Gençlik Merkezi'nde yapılan eğitimler ve geziler sonrasında eğitimini tamamlayan 70 izci adayı yemin ederek izci olmaya hak kazandı.

Ramazan etkinliklerinde Sivas ve Karadenizliler gecesi düzenlendi

Büyükşehir Belediyesi ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Sivaslılar ve Karadenizliler gecesi düzenledi.

Karaalioğlu Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte Sivaslılarla gecesinde sanatçı Haluk Gülsoy ve Enver Merallı sahne aldı, Karadenizliler gecesi ise kemençe eşliğinde söylenen türkülere sahne oldu. ???????

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Kaynak: AA

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