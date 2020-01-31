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Antalya Büyükşehir Belediyesinden "Koronavirüs için kırmızı alarm" paylaşımlarına itibar edilmemesi...
6 saat önce
Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından "Antalya'da Koronavirüs için kırmızı alarm verildi" bilgisi paylaşanlara itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:58 Kaynak: AA
Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından "Antalya'da Koronavirüs için kırmızı alarm verildi" bilgisi paylaşanlara itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.
Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Asılsız hesaplardan belediyemiz kaynak gösterilerek 'Antalya'da Koronavirüs için kırmızı alarm verildi' bilgisi yayılmaktadır. Belediyemizin bu konuda bilgisi ve açıklaması yoktur. Vatandaşlarımızın resmi kaynaklar dışında asılsız paylaşımlara itibar etmemesini rica ederiz." ifadelerine yer verildi.
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