Antalya Büyükşehir Belediyesinden "Koronavirüs için kırmızı alarm" paylaşımlarına itibar edilmemesi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesinden 'Koronavirüs için kırmızı alarm' paylaşımlarına itibar edilmemesi... - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesinden "Koronavirüs için kırmızı alarm" paylaşımlarına itibar edilmemesi...

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından "Antalya'da Koronavirüs için kırmızı alarm verildi" bilgisi paylaşanlara itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden

Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından "Antalya'da Koronavirüs için kırmızı alarm verildi" bilgisi paylaşanlara itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Asılsız hesaplardan belediyemiz kaynak gösterilerek 'Antalya'da Koronavirüs için kırmızı alarm verildi' bilgisi yayılmaktadır. Belediyemizin bu konuda bilgisi ve açıklaması yoktur. Vatandaşlarımızın resmi kaynaklar dışında asılsız paylaşımlara itibar etmemesini rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

Koronavirüs, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'den "koronavirüs biyolojik saldırı" iddiasıyla ilgili açıklama geldi
Prof. Dr. Oğuz Karabay: Koronavirüsten korunmak için en etkili yol kolonya İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, koronavirüs hakkında rapor hazırladı! İşte korunma yöntemleri Hadise'nin iç çamaşırsız görüntüleri sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 03:06:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya Büyükşehir Belediyesinden "Koronavirüs için kırmızı alarm" paylaşımlarına itibar edilmemesi... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]