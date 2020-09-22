Antalya Büyükşehir Belediyesinden uzaktan eğitime destek kampanyası - Son Dakika

bağlı teknik ekip tarafından kontrol edildikten sonra öğrencilere teslim edilecek.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yürüttüğü kampanyaya katılmak ve faydalanmak isteyenler 444 94 20 numaralı hattan başvuruda bulunabilecek. Bilgisayar ve elektronik cihaz talebinde

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Geleceğimizi Yalnız Bırakmayalım" adı verilen kampanyada kullanılabilir durumdaki bilgisayar ve televizyonlar hayırseverlerden alınarak, uzaktan eğitime erişim sıkıntısı yaşayan öğrencilere ulaştırılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesince, uzaktan eğitime destek amacıyla ihtiyaç sahibi öğrenciler için bilgisayar, tablet ve televizyon bağış kampanyası başlatıldı.

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