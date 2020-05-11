Antalya Büyükşehir Belediyesinden yerel sanatçılara

Antalya Büyükşehir Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında hem vatandaşlara moral vermek hem de çalışamayan yerel sanatçılara destek olmak amacıyla mobil konser etkinliği gerçekleştirdi.



Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı, koronavirüs salgını sürecinde vatandaşlara moral vermek için mobil konser etkinliği başlattı.



Salgın sürecinde çalışamayan yerel sanatçılardan destek olmak isteyen Büyükşehir Belediyesi, kanun, keman, darbuka, ud ve klarnet ile ses sanatçılarından oluşan grup, Kaş'tan Gazipaşa ilçesine kadar kentin birçok ilçesini gezerek mobil otobüs üzerinden vatandaşlara moral konseri veriyor.



Yerel sanatçı ekibi son olarak da İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde annelere orkestra eşliğinde müzik keyfi yaşattı.