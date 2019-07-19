Son Dakika Haberleri: Antalya Büyükşehir Belediyesine grev kararı asıldı
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Antalya Büyükşehir Belediyesine grev kararı asıldı

1 saat önce

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikasına üyeleri, toplu iş sözleşmesinin (TİS) zamanında imzalanmamasından dolayı 26 Temmuz'da greve gideceklerini duyurdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesine grev kararı asıldı, System.String[]
Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikasına üyeleri, toplu iş sözleşmesinin (TİS) zamanında imzalanmamasından dolayı 26 Temmuz'da greve gideceklerini duyurdu.
Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, beraberindekilerle Büyükşehir Belediyesinin önüne geldi. Ellerindeki, grev çağrısında bulundukları ilanı belediyenin giriş kapısına asan Kandil, yaptığı açıklamada, Antalya İnsan Kaynakları AŞ ile Hizmet-İş Sendikası arasında yapılan TİS görüşmelerinde anlaşmaya varılamadığını söyledi.
Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğüne (ASAT) bağlı 7 bin 800 çalışanın haklı taleplerinin karşılıksız kaldığını savunan Kandil, "Çalışanın refah yaşamı için verdiğimiz mücadele neticesinde 26 Temmuz'da çalışanlarla birlikte greve çıkacağımızı duyuruyoruz." dedi.
Kandil, alınan grev kararının işçilerin daha güzel haklara sahip olması için verdikleri bir mücadele olduğunu dile getirdi.
Kandil Dağı, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:36 Kaynak: AA
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