Antalya Büyükşehir Belediyesine itfaiye eri alım sınav başvuruları başladı - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına 100 itfaiye eri alımı için yapılacak sınavlara başvuralar başladı.
Belediyesiden yapılan açıklamaya göre, itfaiyecilik bölümü mezunlarının girebileceği sınavlara başvurular 9 Ekim'e kadar yapılabilecek.
Başvurmak için Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) 55 puan alması şartının konulduğu sınav, 15-23 Ekim'de uygulamalı ve mülakat şeklinde gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 15:37 - Kaynak: AA
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