Antalya Büyükşehir Belediyesinin denetimine işletmecilerden tepki - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesinin Konyaaltı Sahili'nde kıyı kanuna aykırı davranan işletmelere yönelik denetimi, işletmeciler tarafından tepkiyle karşılandı.



Konyaaltı Sahilini içine alan Sahil Yaşam Parkı'nın işletmecisi ALSE Genel Müdürü Doğan Balakan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya Sahil Yaşam Parkı'nın 1 milyon metrekarelik alana kurulduğunu, ödüllü bir proje olduğunu söyledi.



Belediyenin ihaleli iptal etmesi konusunda Danıştayın son kararını verdiğini aktaran Balakan, "Kesin ve temyiz edilemez bir kararla bizim haklılığımızı ortaya koydu. Büyükşehir belediyesini alandaki denetime siyasi bir kararla geldi. Antalya Yaşam Parkı'nın siyasi bir rant kapısı olarak görülmemesinden yanayız. Siyaseti başka alanda yapsınlar. Buraya siyaset karıştırmasınlar." dedi.



Konyaaltı Sahili Plaj İşletmeleri Derneği Orhan Özer de Sahil Antalya Yaşam Parkı'nın en güzel plajlarından birisi olduğunu belirtti.



Büyükşehir Belediyesinin yeni yönetiminin sahildeki esnafa karşı olumsuz bir tutum içinde olduğunu iddia eden Özer, "Antalya'ya daha iyi hizmet anlayışına odaklanıp, yolumuza devam ettik. Tüm sorumluluklarımızı yerine getirmemiz ve pandemi dönemi olmasına rağmen bu yıl vatandaşları içeriye dar yerlere kapatmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Özer, işgalci olmadıklarını, kullandıkları alanları resmiyete kavuşturmak için Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile görüşmeye devam ettiklerini kaydetti.



Sahil Antalya İş İnsanları Derneği adına konuşan Kubilay Eren Doğa ise yaşanılan durumun kendilerini üzdüğünü ifade etti.



Büyükşehir Belediyesi ve belediye şirketi ANET'in çektirdiği büyük sıkıntılardan dolayı iş yapma imkanlarının ellerinden alındığını iddia eden Doğa, "Sahildeki 85 esnaf olarak 3 bin kişiden fazla insana ekmek vermeye çalışıyoruz. Belediye önümüzü kısıtlayarak çalışma arkadaşlarımızı işten çıkartacak duruma götürüyor. Sosyal mesafenin korunduğu en yakın yerde bulunuyoruz. Ama durmadan alttan zabıta yoluyla bir tehdit var. Bizlere zorluklar çıkartılmakta. Bizler işgalci değiliz." ifadelerini kullandı.