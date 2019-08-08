Antalya Büyükşehir'den bayram boyunca ücretsiz ulaşım hizmeti

Antalya Büyükşehir Belediyesi, her bayram olduğu gibi Kurban Bayramında da vatandaşların hizmetinde olacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, her bayram olduğu gibi Kurban Bayramında da vatandaşların hizmetinde olacak. Vatandaşın rahatı, huzur ve güvenliği için başta çevre sağlığı ve hayvan sağlığı ekipleri olmak üzere, zabıta, itfaiye, mezarlık ve ASAT ekipleri Kurban bayramı boyunca görevlerinin başında olacak. Ayrıca 4 günlük Kurban Bayramı süresince Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği resmi resmi plakalı otobüsler, Antray ile nostalji tramvayı da ücretsiz yolcu taşıyacak.



Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için gerekli tüm önlemleri aldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi halkın bayramlaşma geleneğini rahatça yerine getirebilmesini sağlamak adına toplu ulaşımda vatandaşları sevindirecek bir karar aldı. Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği resmi plakalı otobüsler, Antray ile nostalji tramvayı 4 günlük Kurban Bayramı boyunca ücretsiz yolcu taşıyacak. Ücretsiz ulaşım bayramın birinci günü olan 11 Ağustos cumartesiyi pazara gününe bağlayan gece başlayıp 14 Ağustos çarşamba gece yarısında sona erecek.



Kurban kesim yerleri hizmette



Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü vatandaşların kurban kesim işlemlerini sağlıklı bir ortamlarda yapılabilmesi için Kömürcüler Mahallesi'nde bulunan Hayvan Pazarı, Soğuksu Mahallesi Perşembe Pazarı ve Yeşilbahçe Mahallesi Kapalı Çarşamba Pazarı'nda, Bayramın 1'nci ve 2'inci günlerinde veteriner hekim kontrolünde ücretsiz kurban kesim hizmeti verecek.



Belediyenin ilçe mezbahaları da bayramın birinci ve ikinci günü vatandaşların kullanımına açık olacak. Kurbanlıklarını elinden kaçıran vatandaşlar oluşturulan "Hayvan Yakalama Timi"ne ALO 153 numaralı telefondan ulaşarak yardım isteyebilecek.



Bayram süresince Zabıta Dairesi Başkanlığı'nda çalışan personel de görev başında olacak. Ekipler, bayram öncesi özellikle arife günü açık yiyecek ve içecek üretimi ve satışını gerçekleştiren işyerlerinde denetimlerini sıkılaştıracak. Zabıta ekipleri halkın, mezarlıkları rahat ziyaret edebilmesi için gereken önlemleri alacak. Kurban bayramında vatandaşlardan gelen şikayetlere de anında müdahale edilecek. Vatandaşlar şikayetlerini 249 50 84-249 50 75-ALO 153 numaralı zabıta merkezine bildirebilecek.



Mezarlıklarda din görevlileri bulunacak



Bayram öncesi ve bayramda en çok ziyaret edilen yerler arasında bulunan mezarlıklarda da gerekli önlemler alındı. Andızlı, Uncalı ve Kurşunlu mezarlıklarında arife günü ve bayramda din görevlileri vatandaşlara mezarlık ziyaretlerinde yardımcı olacak. 19 ilçede vatandaşların ziyaretlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri için ekipler, hayratların bakımı, ot temizliği, yürüyüş yollarının bakımı, budama ve ilaçlamaları yaptı. Arife günü ve bayram boyunca Uncalı'dan Kurşunlu Mezarlığı'na ring servisler kalkacak.



İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de bayram boyunca görevde olacak. İtfaiye 39 istasyonda 588 nöbetçi personeliyle Antalya sınırları içerinde çalışmalarını sürdürecek. Merkez grup başta olmak üzere, ilçelerdeki itfaiye ekipleri ve Kaleiçi ekibi, olası bir yangına karşı 24 saat hazır olacak. Vatandaşlar, yangın ihbarlarını 112 numaralı telefona bildirebilecek.



Antalya Su ve Atık Su İdaresi (ASAT) her bayram olduğu gibi Kurban Bayramında da Antalya halkının sorunsuz bir bayram tatili geçirebilmesi için tüm önlemlerini aldı. ASAT bayram boyunca su, atık su, kanalizasyon ve yağmur suyu hizmetlerinin aksamaması için rutin çalışma düzenini sürdürerek, 24 saat görev yapacak. Vatandaşlar herhangi bir arıza ve şikayet için ALO ASAT 185 numaralı telefonu 24 saat arayabilecek, 0530 676 67 67



numaralı Whatsapp ihbar hattına bildirimde bulunabilecek.



İlçe mezbahaları vatandaşın hizmetinde



Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Elmalı, Serik ve Kaş-Demre mezbahaları kurban bayramında da vatandaşların hizmetinde olacak. Vatandaşlar bayramın birinci ve ikinci günü büyükbaş kurbanlıkları için mezbahaneleri kullanabilecek. Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğüne bağlı Elmalı, Serik ve Kaş-Demre mezbaha neleri vatandaşların hijyenik ve dini kurallara uygun bir ortamda kurban kesimlerini sağlamak amacıyla bayramda birinci ve ikinci günü halkın kullanımına açık olacak. Son sistem ekipmanların yer aldığı tesislerde, uzman ekipler vatandaşların kurban kesimlerini kısa sürede gerçekleştirecek.



Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ekipleri kurban bayramı öncesinde başladığı sıkı denetimlerine ve vektörel mücadeleye bayram süresince de devam edecek. Kurban bayramında hayvansal atıklar nedeniyle artabilecek sinek oluşumlarının önüne geçmek için Antalya genelinde belirlenen kesim noktalarında vektörel mücadele yapılacak. Kesim yerlerinden çıkan hayvansal atıklar belirlenen noktalarda toplanarak üzeri toprak ile kapatılarak larva oluşumu engellenecek. Ayrıca ilçe belediyelerinin yetkisinde olan çöp konteynerlerde biriken çöplerin gününde alınıp alınmadığını da kontrol edecek belediye ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara ve çevre kirliliğine izin vermeyecek. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Ülkelerine bayram için giden Suriyelilerin sayısı 35 bini aştı

İstanbul kamuda çalıştırılan hükümlülere bayram hediyesi

İBB'nin üst yönetimi tanıtıldı! İşte İmamoğlu'nun yeni kadrosu

Tatilcilere kapora tuzağı: 500 km gitti hayatının şokunu yaşadı