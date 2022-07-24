Antalya Büyükşehir'den Doğal Yaşam Parkı'ndaki Hayvanlara "Serinletici İkramlar" - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir'den Doğal Yaşam Parkı'ndaki Hayvanlara "Serinletici İkramlar"

24.07.2022 18:49
Antalya Büyükşehir'den Doğal Yaşam Parkı'ndaki Hayvanlara "Serinletici İkramlar"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nda yaşayan hayvanlar, buzlu meyveler ve fıskiyeler ile bunaltıcı yaz sıcaklarında serinletiliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda yaşayan hayvanlar, buzlu meyveler ve fıskiyeler ile bunaltıcı yaz sıcaklarında serinletiliyor.

Geniş doğal yaşam alanlarıyla Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan 144 türde 1500'ün üzerindeki hayvan, Antalya'daki aşırı hava sıcaklığından olumsuz etkilenmemesi için özel olarak serinletiliyor.

BUZLU MEYVELİ VE FISKİYELİ SERİNLİK

Türkiye'yi etkisi altına alan bunaltıcı sıcak hava hayvanları da zor durumda bırakıyor. Doğal Yaşam Parkı'ndaki görevliler sıcaktan bunalan hayvanları özel hazırlanmış buz kalıpları içinde meyve ve sebze ile besliyor. Her hayvanın beslenme alışkanlıklarına göre farklı meyvelerin konulduğu buz kalıplarındaki meyveler, özellikle maymun türlerinin ilgisini çekiyor. Doğal Yaşam Parkı'nda sıcaklara karşı ayrıca hayvanların kafeslere konulan fıskiye sistemi, havuzlar, koyu gölgelik alanlar aracılığıyla da serinlemeleri sağlanıyor.

"ANTALYA'DA ETKİSİNİ GÖSTEREN SICAK HAVA DALGASI NEDENİYLE HAYVANLAR İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLERİ UYGULUYORUZ"

Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun, kışın ve yazın hayvanların refahını ve sağlığını sağlamak için her türlü imkanı sağladıklarını belirtti. Arsun şöyle konuştu:

"Antalya'da etkisini gösteren sıcak hava dalgası nedeniyle hayvanlar için gerekli önlemleri uyguluyoruz. Sıcaklık stresi hayvanları olumsuz etkileyebiliyor. Sevimli dostlarımızı serinletmek için karpuz, muz, şeftali, elma, üzüm gibi farklı meyvelerin konulduğu buz kalıplarındaki meyve kokteyllerini ikram ediyoruz. Özellikle Primat (maymun) türleri meyve kokteyllerini afiyetle yiyor. Ayrıca sıcaktan bunalan hayvanları fıskiye sistemi ile ıslatıyor ve serinlemelerini sağlıyoruz. Bazı türdeki hayvanların alışkanlıklarına göre çamur havuzları ve havuzlar ile serinletme işlemi yapılıyor."

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Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor Antalya Hayvanat Bahçesi'nin sevimli sakinleri, buzlu meyve kokteylleri ve fıskiyeler ile serinletiliyor Antalya Hayvanat Bahçesi'nin sevimli sakinleri, buzlu meyve kokteylleri ve fıskiyeler ile serinletiliyor
Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir'den Doğal Yaşam Parkı'ndaki Hayvanlara 'Serinletici İkramlar' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir'den Doğal Yaşam Parkı'ndaki Hayvanlara "Serinletici İkramlar" - Son Dakika
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