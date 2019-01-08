Son Dakika Haberleri: Antalya Büyükşehir'den 'Dolmuş Taksi' Açıklaması

Antalya Büyükşehir'den 'Dolmuş Taksi' Açıklaması

26 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, şehir içinde hizmet vermek üzere Dolmuş Taksi Taşıma ve İşletme Kooperatifi kurulduğu ve bu kooperatifin belediye tarafından yerel seçim sonrası çalışma izni verileceği yönünde söylemlere vatandaşın itibar etmemesini istedi.

Antalya Büyükşehir'den 'Dolmuş Taksi' Açıklaması, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediyesi, şehir içinde hizmet vermek üzere Dolmuş Taksi Taşıma ve İşletme Kooperatifi kurulduğu ve bu kooperatifin belediye tarafından yerel seçim sonrası çalışma izni verileceği yönünde söylemlere vatandaşın itibar etmemesini istedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Antalya şehir içinde hizmet vermek üzere, Dolmuş Taksi Taşıma ve İşletme Kooperatifi kurulduğu, bu kooperatife belediye tarafından yerel seçim sonrası çalışma izni verileceği söylemlerinin doğru olmadığı açıklandı.

Açıklamada, son zamanlarda yerel seçimlerden sonra şehir içi dolmuş, taksi taşıma hizmeti verileceğine dair bilgi verilerek, kurulmuş olan bir kooperatif tarafından, üyelik bedeli alındığı ve üye toplandığına yönelik duyumlar alındığı bildirildi. Belediye tarafından dolmuş, taksi taşıma hizmetine yönelik yürütülen herhangi bir çalışmanın bulunmadığı belirtilen açıklama şöyle devam etti: "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için yetkisiz kişilerden duydukları vaatlere itibar etmemeleri gerekmektedir. Ulaşım ile ilgili konularda il genelinde tek yetkili olan Büyükşehir Belediyemiz dışında hiçbir kişi veya kuruma bedel ödenmesi söz konusu değildir. Belediyemizin bahse konu durumla bir ilgisi bulunmamakta olup ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır." - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:55 Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Güncel
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