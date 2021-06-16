Antalya Büyükşehir'den işçilerine 3 bin 150 lira promosyon - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi işçi maaş ödemeleri için yapılan ihaleyi kazanan banka yetkilileriyle sözleşme imzaladı. Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 8 bin 142 liranın pazartesi gününe kadar işçilerin hesaplarında olacağını bildirdi.

3 yıl süre ile işçi maaşlarının ödenmesi ile yapılan ihaleyi kazanan bankanın 100. Yıl Şube Müdürü Mehmet Fırat Akgün, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile başkanlık makamındaki imza töreninde bir araya geldi.

Törende konuşan Akgün, ihalenin kendilerinde kalmalarından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Pandemi döneminde kurum değişiminin olmamasının 8 bin kişilik bir çalışanın sosyal hareketliliğini azaltacağını dile getiren Akgün " Güzel bir çalışma dönemi olacak. İhale tüm taraflara hayırlı olsun" dedi.

"Pazartesiye kadar ödenecek"

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile işçilerin promosyonu noktasında bir protokol imzaladıklarını kaydetti.

Gece gündüz demeden Antalya için çalışan işçilere promosyonunun hayırlı olmasını dileyen Böcek," Güzel Antalya'mızı güzelleştirmeye çalışama arkadaşlarım katkı koyuyorlar. 8 bin 142 personelimize, 3 bin 150 lira olarak ihaleyi Vakıfbank kazandı. İşçi kardeşlerimizin alın teri soğumadan maaşlarını ödeyen bir belediyeyiz. Bundan sonra aynı azim ve kararlılıkla işçi kardeşlerim çalışmalarına devam edecek. Pazartesiye kadar paraları ödenmiş olacak" diye konuştu. - ANTALYA