Antalya Büyükşehir'den Kent İçi Trafiğe 'Akıllı' Çözüm - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir'den Kent İçi Trafiğe 'Akıllı' Çözüm

20.07.2022 14:29
Antalya Büyükşehir'den Kent İçi Trafiğe 'Akıllı' Çözüm

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, kavşaklardaki bekleme süresini azaltmayı hedefleyen akıllı kavşaklar projesini yaşama geçirdi. Akıllı Kavşak Yönetim Sistemi Kurulması İhalesi kapsamında 38 kavşak daha sinyalizasyon kontrol cihazlarına eklenen sistemlerle akıllı kavşağa dönüşecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, kavşaklardaki bekleme süresini azaltmayı hedefleyen akıllı kavşaklar projesini yaşama geçirdi. Akıllı Kavşak Yönetim Sistemi Kurulması İhalesi kapsamında 38 kavşak daha sinyalizasyon kontrol cihazlarına eklenen sistemlerle akıllı kavşağa dönüşecek.

Trafiğe kayıtlı 1 milyondan fazla araç ile Türkiye'de en fazla araç sayısına sahip dördüncü ili olan Antalya'da trafiği daha akıcı hale getirmek ve yoğunluğu azaltmak için çalışmalar sürüyor. Büyükşehir Belediyesi, akıllı kavşaklarla kent içi trafiği daha akıcı ve ekonomik hale getirmeyi amaçlıyor.

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Akıllı Kavşak Yönetim Sistemi Kurulması İhalesi kapsamında 38 kavşak daha sinyalizasyon kontrol cihazlarına eklenen sistemlerle akıllı kavşağa dönüşecek. Tam Adaptif Kavşak Sistemi İhalesi kapsamında, Konyaaltı Gürsu kavşağı da sinyalizasyon sistemi akıllı kavşak sistemine dönüştürüldü.

ÇEVREYE VE İNSAN SAĞLIĞINA KATKI SAĞLIYOR

Tam Adaptif Sistem kapsamında, 17 metre yüksekliğe konulan 360 derecelik kameralarla alınan veriler, görüntü işleme tekniği kullanılarak kavşağın anlık yoğunluğunu ölçmeye yardımcı oluyor. Gerçek zamanlı bir trafik kontrol sistem çözümü olan akıllı kavşaklar, içerdiği teknoloji sayesinde kavşağın tamamına hakim olabiliyor. Akıllı Kavşak sistemiyle kavşaklardan sensörler aracılığı ile elde edilen trafik verisi anlık olarak kullanılarak, sinyalizasyon otomatik olarak ayarlanıyor. Trafikte bekleme süresinin azalmasıyla trafik yoğunluğu da minimum düzeye iniyor. Araçların daha az dur kalk yapmasıyla oluşan yakıt tasarrufu ile beraber ülke ekonomisine katkı sağlanıyor ve karbon gazı salınımının azalması ile çevreye ve insan sağlığına katkı sağlanmış oluyor.

61 KAVŞAĞA UZAKTAN ERİŞİM

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç, ihale kapsamında kentin batısından doğusuna kadar toplam 32 adet kavşak kontrol cihazı ile 38 adet kavşakta ardışık olarak, Akıllı Kavşak Sistemi'nin uygulanacağını bildirdi. 61 adet kavşağın da Uzaktan Erişilebilir sistem ile görüntüleri izlenebilecek. Yoğunluk olması durumunda kavşağa uzaktan anlık müdahale edilerek kavşak programı değiştirilebilecek ve yoğunluk giderilecek. Tonguç, sinyalizasyon sistemlerinde donanımsal ve altyapı kaynaklı oluşabilecek arızalar ve meydana gelen trafik kazalarının da anlık olarak belirlenerek acil müdahale edilebileceğini ve bu sayede oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçileceğini açıkladı.

YÜZDE YÜZ YERLİ SİSTEM

Akıllı kavşakların hem çevreci yönden hem trafik akışı yönünden yurttaşı memnun edeceğine inandıklarını dile getiren Tonguç, "Bu sistem yüzde 100 yerli bir sistem. Uzun süredir üzerinde çalışıyorduk. 38 Akıllı Kavşak yapıyoruz. 61 tane kavşağa da uzaktan erişim sağlayacağız. Trafikte bekleme süresini azaltmak, trafik akışkanlığını kazandırmak ayrıca gereksiz beklemeleri engellemek temel hedefimiz olacak. Mevsimine göre anlık olarak yoğunluğa göre trafiği kontrol edebileceğiz" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir'den Kent İçi Trafiğe 'Akıllı' Çözüm - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir'den Kent İçi Trafiğe 'Akıllı' Çözüm - Son Dakika
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