ANTALYA Büyükşehir'den ücretsiz, randevulu ve hijyenik kurban kesimi - Son Dakika

ANTALYA Büyükşehir'den ücretsiz, randevulu ve hijyenik kurban kesimi

Büyükşehir'den ücretsiz, randevulu ve hijyenik kurban kesimiAntalyalılar Kurban Bayramı'nda Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz kesim hizmetine yoğun ilgi gösterdi.

Büyükşehir'den ücretsiz, randevulu ve hijyenik kurban kesimi

Antalyalılar Kurban Bayramı'nda Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz kesim hizmetine yoğun ilgi gösterdi.

Bu yıl pandemi önlemleri kapsamında randevu ile hizmet verilen kesim noktalarında kurbanlıklar veteriner hekim kontrolünde hijyen ve İslami kurallara uygun şekilde kesildi. Kesimin ardından poşetli bir şekilde etlerini teslim alan vatandaşlar sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi pandemi tedbirleri kapsamında geçirilecek Kurban Bayramı'nı öncesinde vatandaşların sağlıklı, rahat ve huzurlu geçirmesi için gerekli tüm önlemleri aldı. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından Döşemealtı Kömürcüler Mahallesi'nde bulunan Hayvan Pazarı ile Soğuksu Mahallesi Perşembe Pazarı ve Yeşilbahçe Mahallesi Kapalı Çarşamba Pazarı'nda kurulan kurban kesim noktalarında ücretsiz kesim hizmeti verildi. Daha önceden aldıkları randevu saatine göre kesim noktalarına gelen vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından şeker ve kolonya ile karşılandı.

SIRA NUMARASI İLE KESİM Usta kasaplar tarafından İslami usullere uygun bir şekilde gerçekleştirilen kurban kesimi sırasında çok sayıda temizlik görevlisi ve büyükşehir personeli de hizmet verdi. Büyükşehir veterinerleri de vatandaşların kurbanlıklarını sağlık açısından kontrol ederken, kesimler sıra numarasına göre yapıldı. Kesimler hijyen koşullarında, kısa sürede gerçekleştirilerek vatandaşlara büyük kolaylık sağlandı.

HİJYEN ÖN PLANDA Kesim noktalarında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edildi. Kesilen kurbanlar vatandaşlara parçalanıp, poşetlenerek teslim edilirken, temizlik görevlileri de çevre sağlığına büyük önem vererek çalışmalarını gerçekleştirdi. Oluşturulan atık toplama ekipleri kesim yerlerini aralıksız temizleyerek, deri ve iç organları konteynırlarda muhafaza ederek vektörel mücadelede bulundu.

ÇOK RAHAT ETTİK Kurbanlarını güvenli ve steril şartlarda kestiren ve en temiz şekilde teslim alan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'ne bu hizmetinden dolayı teşekkür etti. Kurban kestiren Ahmet Tarık Çeker, "Belediyenin hazırlamış olduğu kesim yerinde ilk defa kurban kestiriyoruz. Kesim için Büyükşehir Belediyesi'nin başvuru merkezini arayıp randevu aldım. Pandemi nedeniyle görevliler önce ateşimizi ölçtü ve maske verdi. Burada her türlü hijyene önem gösteriyorlar. Yapılan hizmetten dolayı çok rahat ettik. Kurbanımız kesilip paketlendikten sonra evimize döneceğiz. Çok güzel bir hizmet olmuş teşekkür ediyoruz" diye konuştu. TÜM ÖNLEMLER ALINMIŞ Güzide Cerek ise "Kurbanlığımızla birlikte sıramızı bekliyoruz. Telefon açarak Büyükşehir Belediyesi'nden randevu almıştık. Kesim yerinde her şey tertemiz ve hijyen konusunda tüm önlemler alınmış. Ateşimiz ölçüldü, maskemizi taktık, görevliler de önlemlerini almış. Kasaplar da hızlı şekilde kesim yapıyor" dedi. Kurbanlığını kestiren Nevzat Kılar da, çok temiz ve güzel bir hizmet sunulduğunu belirterek gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını kestirdiklerini söyledi.

'HAYVAN YAKALAMA TİMİ' GÖREVDE

Kurban Bayramı'nda kaçan hayvanların zarar görmeden yakalanabilmesi ve kontrol altına alınabilmesi için 'Hayvan Yakalama Timi' de bayram süresince görev yapıyor. Vatandaşların halka açık yerlerde, parklarda, yol kenarlarında, sağlıksız koşullarda hayvan satışı ve kesimi yapmalarını engellemek için zabıta ekipleri de denetimlerine bayram süresince aralıksız devam edecek.

ANTALYA Büyükşehir'den ücretsiz, randevulu ve hijyenik kurban kesimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 12:59

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Büyükşehir'den ücretsiz, randevulu ve hijyenik kurban kesimi - Son Dakika
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