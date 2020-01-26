Antalya Büyükşehir ekipleri deprem bölgesinde - Son Dakika

Deprem bölgesine giden Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaraları sarıyor. İtfaiye ekipleri bina enkazlarında arama kurtarma faaliyeti yaparken, mobil aşevi de depremzedelere sıcak yemek ikramında bulunuyor.



Elazığ'da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Muhittin Böcek'in talimatıyla deprem bölgesine giden Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgedeki arama kurtarma ve sosyal hizmet faaliyetlerine destek oluyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin tam donanımlı 5 araçla Elazığ'a gönderdiği 21 kişilik ekip arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Antalya İtfaiyesi, AFAD ile koordine halinde Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'nde altında 6 kişinin olduğu tahmin edilen enkazda arama kurtarma faaliyeti yürütüyor. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara canlı ulaşmak için üstün bir çaba sarf ediyor.



3 bin kişiye yemek



Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Elazığ'a gönderdiği Mobil Aşevi de hizmet vermeye başladı. Mobil Aşevi, Elazığ'ın Yıldızbağları Mahallesi'nde vatandaşlara 3 bin kişilik sıcak yemek ikramında bulundu. Deprem korkusuyla evlerine giremeyen ve dışarıda konaklayan vatandaşlara Mobil Aşevi ile öğle ve akşam öğünlerinde üç çeşit sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bir tırla Elazığ'a gönderdiği bin battaniyenin de ihtiyaç olan bölgelerde dağıtımının gerçekleştirileceği bildirildi.



Elazığ Belediyesi Meclis Üyesi Cafer Yeşil, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yemek dağıtımından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bu dar günümüzde yanımızda olan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Ekiplerini hızla buraya gönderen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e şükranlarımızı sunuyoruz. Halkımız yemek ihtiyacını Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Mobil Aşevi'nden karşılıyor. Yardım eden tüm kurum ve kişilere teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - ANTALYA