ANTALYA Büyükşehir hizmet binasında ateş ölçerli önlem - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANTALYA Büyükşehir hizmet binasında ateş ölçerli önlem - Son Dakika

ANTALYA Büyükşehir hizmet binasında ateş ölçerli önlem

6 saat önce

Büyükşehir hizmet binasında ateş ölçerli önlemAntalya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde koronavirüs tehlikesine karşı başlattığı temizlik seferberliğine ek olarak belediye hizmet binası girişlerinde personelin ve vatandaşın ateşini ölçüyor.

Büyükşehir hizmet binasında ateş ölçerli önlem

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde koronavirüs tehlikesine karşı başlattığı temizlik seferberliğine ek olarak belediye hizmet binası girişlerinde personelin ve vatandaşın ateşini ölçüyor.

Büyükşehir Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı etkin önlemler almaya devam ediyor. Hizmet birimlerinden, kamu binalarına ve toplu taşıma araçlarına kadar bir çok noktada dezenfekte çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, hizmet binasına gelen vatandaş ve personelin elektronik ateş ölçerle vücut sıcaklığını kontrol ediyor.

Bu kapsamda belediye bünyesinde görevli hemşireler belediye giriş kapılarında vatandaş ve personeli karşılıyor, elektronik ateş ölçerle vücut ısısı ölçümünü gerçekleştiriyor. Ölçümler sonucu normal değerin üzerinde bir durumla karşılaşılması durumunda ise vatandaşlar ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

ANTALYA Büyükşehir hizmet binasında ateş ölçerli önlem

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:28 Kaynak: DHA

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