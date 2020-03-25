Antalya Büyükşehir huzurevinde önlemleri artırdı - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınına karşı ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına devam ederken yaşlıları da unutmadı. Halil Akyüz Huzurevi'nde hijyen çalışmaları artırılırken, virüs ve mikroplara karşı dezenfekte çalışması yapıldı. Huzurevi sakinlerine koronavirüs salgınına karşı almaları gereken önlemlere yönelik eğitim de veriliyor.

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemeye yönelik çalışmalarını merkez ve 19 ilçede kapsamlı bir şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Halil Akyüz Huzurevi'ndeki yaşlı bireyler için de sağlık tedbirleri uygulamaya başladı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla 47 yaşlı bireyin kaldığı huzurevinde sağlık önlemleri artırıldı. Hasta yaşlının bulunmadığı Halil Akyüz Huzurevi'nde yaşlı bireylerin ve personelin sağlığı için azami dikkat gösterilirken, personelin tamamı maske ve eldiven ile önlem alıyor.

YAŞLILAR İÇİN TİTİZ ÖNLEMLER ALINDI

Büyükşehir Belediyesine bağlı Halil Akyüz Huzurevi sakinlerinin giriş ve çıkışları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın aldığı kararla yasaklandı. Sağlık görevlileri huzurevine girişte personellerin ateşini ölçüyor, maske ve eldiven veriyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı vektörel mücadele ekipleri de haftada iki kez huzurevinde dezenfekte çalışması yapıyor. Yaşlı bireylerin odaları ve ortak kullanım alanları da iki saatte bir ekipler tarafından temizleniyor.

HİJYEN EĞİTİMİ DE VERİLİYOR

Huzurevi sakinlerine koronavirüse karşı almaları gereken tedbirlere ilişkin hijyen eğitimi de veriliyor. Öte yandan huzurevinde yaşlı bireylerde oluşabilecek hastalıklara yönelik izolasyon bölümü ve odaları oluşturuldu. Huzurevinde görevli personelin toplu ulaşımı kullanması da engellendi. Huzurevinde görevli personel Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan servis araçlarıyla taşınıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında dışarıya çıkamayan huzurevi sakinlerinin dışarıdan alması gereken ihtiyaçları da belirli günlerde görevli personeller tarafından karşılanıyor.