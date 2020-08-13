ANTALYA Büyükşehir'in engelsiz plajları rahat ve güvenli - Son Dakika

ANTALYA Büyükşehir'in engelsiz plajları rahat ve güvenli

Büyükşehir'in engelsiz plajları rahat ve güvenliAntalya Büyükşehir Belediyesi'nin engelli bireyleri denizle buluşturan Konyaaltı ve Lara'daki Engelsiz Plajları şehir içi ve dışından gelen tatilcilere mavi sularda serinleme keyfi sunuyor.

Büyükşehir'in engelsiz plajları rahat ve güvenli

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin engelli bireyleri denizle buluşturan Konyaaltı ve Lara'daki Engelsiz Plajları şehir içi ve dışından gelen tatilcilere mavi sularda serinleme keyfi sunuyor.

Yeniden düzenlenip bakım ve onarımı yapılarak engelli vatandaşların daha kolay yararlanacağı hale getirilen Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Plajları bu yaz da yoğun ilgi görüyor. Konyaaltı ve Lara Sahili'nde hizmet veren plajlarda fiziksel engelli bireylerin denizle buluşmasını sağlayacak yürüyüş platformu, asansör sistemi, şezlonglar ve özel soyunma kabinleri bulunuyor. Engelsiz Plajlar, pandemi tedbirleri kapsamında şezlong ve kabinler dezenfekte edilerek sosyal mesafe kuralına göre hizmet vermesi sebebiyle engelli birey ve ailelerinin de beğenisini kazanıyor.

'ÇOK GÜZEL BİR OLANAK'

Bir yıl önce Eskişehir'den Antalya'ya yerleşen Vildan Çakır, engelsiz plajda rahatlıkla denize girebildiğini ifade ederek, Benim gibi denize girmeyi yüzmeyi seven engelli vatandaşlarımız için çok güzel bir olanak var. Plaja girdiğimiz andan itibaren görevli personeller bizimle yakından ilgileniyorlar, onların yardımıyla tekerlekli şezlong ile denize girebiliyorum. Büyükşehir Belediyesi'ne bu imkanlar için çok teşekkür ediyorum diye konuştu.

'BURADA DENİZE GİRMEYİ SEVİYORUM' Engelsiz Plajda rahatlıkla denize girebildiğini söyleyen Neriman Yılmaz, Yürüyüş platformu, duş kabinleri ve asansör sistemi bizler için büyük kolaylık sağlıyor. Görevli personellerde güleryüzlü ve yardımseverler. Burayı çok seviyorum ve sürekli geliyorum. Hareket etmek bizler için çok önemli bu yüzden burada rahatlıkla denize girebiliyor ve hareket edebiliyorum diye konuştu.

'DENİZE GİRİP ÇIKMAK KOLAYLIK OLDU'

Plajın bakımlı ve tertemiz olduğunu belirten engelli birey Elmas Öztürk, Eskiden denize girdiğim zaman çıkmakta zorlanıyordum. Burayı öğrenip geldikten sonra asansör sistemi ve yürüyüş platformu sayesinde rahatlıkla denize girebiliyor ve çıkabiliyorum. Benim için büyük kolaylık oldu. Allah razı olsun dedi.

ANTALYA Büyükşehir'in engelsiz plajları rahat ve güvenli

Konyaaltı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 12:49

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Büyükşehir'in engelsiz plajları rahat ve güvenli - Son Dakika
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