Son Dakika Haberleri: ANTALYA Buzdolabı alev aldı, 12 katlı bina tahliye edildi

ANTALYA Buzdolabı alev aldı, 12 katlı bina tahliye edildi

5 saat önce

Buzdolabı alev aldı, 12 katlı bina tahliye edildiAntalya'da, bir dairede buzdolabından yangın çıktı.

Buzdolabı alev aldı, 12 katlı bina tahliye edildi
Antalya'da, bir dairede buzdolabından yangın çıktı. Duman dolan 12 katlı apartman tahliye edilirken, itfaiyenin söndürme çalışmalarını gözyaşları için izleyen daire sahibi Zeliha Kapacıoğlu, fenalaştı.Yangın, dairede maddi hasara yol açtı.
Yangın, saat 09.00 sıralarında Uncalı Mahallesi 1327 Sokak'taki 12 katlı Selen Sitesi'nin 8'inci katındaki dairede çıktı. Avni ve Zeliha Kapacıoğlu çiftine ait dairede buzdolabının alev almasıyla başlayan yangın, bir anda büyüdü. Kapacıoğlu çifti hemen dışarı çıkarken, karşı komşuları Ali Seran, elektriği keserek, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Çağrı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri aynı anda sevk edildi.
Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Apartmana duman dolması nedeniyle daireler tek tek tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışma sonunda yangını kontrol altına alarak, söndürdü. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını gözyaşları içinde izleyen Zeliha Kapacıoğlu, fenalaştı. Kapacıoğlu'na olay yerindeki sağlık ekipleri ambulansta müdahale edildi. Yangın nedeniyle dairede maddi hasar meydana geldi.
ANTALYA Buzdolabı alev aldı, 12 katlı bina tahliye edildi
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:55 Kaynak: DHA
Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çiftçilik Yapan Elektrik Mühendisi, Serasına Kurduğu Çuvallı Sistem Sayesinde Üretimini Artırdı Falezlere Çıkan Lise Öğrencisi, Polis Ekiplerinin Çabasıyla İntihardan Vazgeçti Antalya Halinde Domates 1 Liraya Kadar Düştü 160 TL İçin İki Çocuk Babası Çiftçiye Tecavüz Ettiği İddia Edilen Halı Yıkamacı, Suçlamaları Reddetti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 18:11:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ANTALYA Buzdolabı alev aldı, 12 katlı bina tahliye edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]