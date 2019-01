Antalya C Vitamini Deposu Portakalı Yağmur ve Rüzgar Vurdu

C vitamini deposu portakalı yağmur ve rüzgar vurdu Antalya 'nın Kemer ilçesinde soğuk havalarda vazgeçilmeyen C vitamini deposu portakalı önce yağmur ardından da şiddetli rüzgar vurdu. İlçedeki birçok bahçede ağaçta toplanmayı bekleyen portakallar yere düşerek, telef oldu.Kemer'de uzun süredir hissedilmediği kadar sert geçen kış dönemi yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Geçen ay Türkiye 'nin yağış rekorunun kırıldığı Kemer'de dün gece etkili olan sağanak ve yer yer saatteki hızı 30 ile 50 kilometreyi bulan rüzgar, C vitamini deposu portakalı vurdu. Yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle toplanmayı bekleyen daldaki portakallar yere döküldü. İyi portakallar işçiler tarafından toplanırken, diğerleri ise telef oldu.KEMER GRAMANTİNİ DALINDA ÇÜRÜDÜYağış nedeniyle bölgede yetişen ve Türkiye'nin en özel mandalinası olan Kemer gramantini de büyük zarar gördü. Yağmurlardan etkilenen Kemer gramantini mandalinaların çoğunluğu dalında çürüdü.