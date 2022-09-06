Araçlarda büyük çapta maddi hasar oluşan kazada yaralanan olmadı. Otomobil sürücüsünün yapılan alkol kontrolünde 2.37 promil alkollü olduğu belirlendi. Otomobil sürücüsünün ehliyeti 6 aylığına geçici olarak iptal edilirken, bin 823 TL idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Alkollü sürücü otomobiliyle park halindeki araca çarptı - Son Dakika

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