Antalya çaldığı 50 lirayla baklava ve uyuşturucu almış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya çaldığı 50 lirayla baklava ve uyuşturucu almış - Son Dakika

Antalya çaldığı 50 lirayla baklava ve uyuşturucu almış

6 saat önce

Çaldığı 50 lirayla baklava ve uyuşturucu almışANTALYA'da, lise öğrencisi Nurcan Durmaz'ın (16) elindeki çantayı kapkaç yöntemiyle çalan M.G., dün polis tarafından yakalandı.

Çaldığı 50 lirayla baklava ve uyuşturucu almış

ANTALYA'da, lise öğrencisi Nurcan Durmaz'ın (16) elindeki çantayı kapkaç yöntemiyle çalan M.G., dün polis tarafından yakalandı. M.G.'nin, çantadaki 50 liranın bir bölümüyle baklava, geri kalanıyla uyuşturucu madde aldığı ortaya çıktı.

Olay, 30 Ocak Perşembe günü saat 13.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 917 Sokak'ta meydana geldi. Mahalledeki evinden çıkan lise öğrencisi Nurcan Durmaz'ın arkasından yaklaşan, siyah montlu bisikletli kişi, kız çocuğunun elindeki çantayı kapkaç yöntemiyle çaldı. Şüpheliyi bir süre takip eden Durmaz, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Durmaz'ın çantasında 2 arızalı telefon, öğrenci kimlik kartı ile 50 lira olduğu öğrenildi.

90 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini belirlemek için 90 güvenlik kamerasının görüntülerini inceledi. Ekipler, şüphelinin, çeşitli suçlardan aranan M.G. olduğunu tespit etti. Şüphelinin sabit bir adresi olmadığını belirleyen ekipler, M.G.'yi dün akşam saatlerinde uyuşturucu madde kullanırken yakaladı. Gözaltına alınan M.G., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

M.G. buradaki ifadesinde, çantadaki iki bozuk telefonu iki kişiye sattığını, çantadan çıkan 50 liranın bir bölümüyle baklava, kalanıyla da uyuşturucu madde aldığını söyledi. Çeşitli suçlardan suç kaydı olduğu belirlenen M.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

ARŞİV GÖRÜNTÜLER

Haber: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)

Antalya çaldığı 50 lirayla baklava ve uyuşturucu almış

Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:23 Kaynak: DHA
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