Antalya çaldığı 50 lirayla baklava ve uyuşturucu almış-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya çaldığı 50 lirayla baklava ve uyuşturucu almış-2 - Son Dakika

Antalya çaldığı 50 lirayla baklava ve uyuşturucu almış-2

6 saat önce

ANTALYA Çaldığı 50 lirayla baklava ve uyuşturucu almış-2.

ANTALYA Çaldığı 50 lirayla baklava ve uyuşturucu almış-2

Antalya çaldığı 50 lirayla baklava ve uyuşturucu almış-2

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere'de uyuşturucu satıcısı listeyi yanlışlıkla polise gönderdi
Son Dakika: Van'daki çığ faciasından acı haber: Çığ altında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü Kar yağışı etkisini göstermeye başladı! Tatil haberleri peş peşe geldi

Son Dakika Haberleri
22:25 Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan kızı Hira'ya 270 bin TL'lik hediye
21:59 Yeşilçam efsanesi Ahmet Mekin'in vefat eden eşi şükran Kurteli toprağa verildi
21:27 Defne Samyeli'den kızı Deren Talu'ya tam destek: Ben hiç karışmam, o bir yetişkin
20:59 Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı
20:41 Didem Soydan'ın ayna karşısındaki bikinili pozu çok konuşuldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 22:29:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya çaldığı 50 lirayla baklava ve uyuşturucu almış-2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]