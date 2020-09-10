ANTALYA Çalı yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika

Çalı yangını büyümeden söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde seraların bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Alanya'nın Payallar Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında seraların bulunduğu bölgede kaynak yapılırken kıvılcım sıçraması sonucu çalılıklar tutuştu. Seraların hemen yakınında çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu hemen Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken, bir seranın camları kırıldı. Yerleşim yerlerine de yakın yerde çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.