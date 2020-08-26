ANTALYA Çalınan papağan ve motosiklet bulundu - Son Dakika

Çalınan papağan ve motosiklet bulundu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde hırsızlık şüphelisinin çaldığı motosiklet ve papağan bulundu. Jako cinsi 'Yakup' adını verdiği papağanına kavuşan Remzi Ay, polise teşekkür etti. Motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bektaş Mahallesi Bostancıpınar Caddesi üzerindeki Remzi Ay'a ait iş yerinden çalınan papağanın bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı. Polisin sıkı takibiyle hırsızlık şüphelisi A.O.B. (20) geçen pazar günü yakalandı. Adliye sevk edildikten sonra adli kontrolle bırakılan A.O.B.'nin papağanı çalmadan önce de başka birisine ait motosiklet çaldığı belirlendi.

HEM PAPAĞAN HEM MOTOSİKLET BULUNDU

Remzi Ay'a ait Jako cinsi 'Yakup' adlı papağan polisin çalışmasıyla bulundu. Papağanını bulana 1000 TL ödül vereceğini açıklayan Remzi Ay, polisin çalışmasıyla bulunan papağanına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Remzi Ay, Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teşekkür etti. Polislerin papağanı hırsızlık şüphelisinin bir arkadaşının evinde bulduğu öğrenildi.

Öte yandan Veysel Ö.'ye ait 07 UL 536 plakalı motosiklet de polisler tarafından Sugözü Mahallesi'nde bulundu. Çalınan motosiklet sahibine teslim edildi. Motosikletin çalınma anı ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.