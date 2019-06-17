ANTALYA Camide parçalara ayrılmış tabanca bulundu
15 dakika önce
Camide parçalara ayrılmış tabanca bulunduANTALYA'da bir camide, el yapımı olduğu tahmin edilen tabancaya ait parçalar bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:47 Kaynak: DHA
Camide parçalara ayrılmış tabanca bulundu
ANTALYA'da bir camide, el yapımı olduğu tahmin edilen tabancaya ait parçalar bulundu.
Olay, öğle saatlerinde Kepez
ilçesi Avni Tolunay Mahallesi'nde bulunan Arafat Camii'nde meydana geldi. Okulların kapanmasının ardından camiye Kuran dersine gelen öğrenciler, içerde buldukları poşedi açıp halının üzerine döktü. Poşetin içinden tabanca parçaları çıktığını fark eden öğrenciler, durumu cami görevlilerine bildirdi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, bazı parçaları eksik olan tabancaya incelenmek üzere el koydu. El yapımı olduğu değerlendirilen tabanca, incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü
Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
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