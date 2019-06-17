Son Dakika Haberleri: ANTALYA Camide parçalara ayrılmış tabanca bulundu
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ANTALYA Camide parçalara ayrılmış tabanca bulundu

15 dakika önce

Camide parçalara ayrılmış tabanca bulunduANTALYA'da bir camide, el yapımı olduğu tahmin edilen tabancaya ait parçalar bulundu.

Camide parçalara ayrılmış tabanca bulundu
ANTALYA'da bir camide, el yapımı olduğu tahmin edilen tabancaya ait parçalar bulundu.
Olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Avni Tolunay Mahallesi'nde bulunan Arafat Camii'nde meydana geldi. Okulların kapanmasının ardından camiye Kuran dersine gelen öğrenciler, içerde buldukları poşedi açıp halının üzerine döktü. Poşetin içinden tabanca parçaları çıktığını fark eden öğrenciler, durumu cami görevlilerine bildirdi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, bazı parçaları eksik olan tabancaya incelenmek üzere el koydu. El yapımı olduğu değerlendirilen tabanca, incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
ANTALYA Camide parçalara ayrılmış tabanca bulundu
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:47 Kaynak: DHA
Kepez
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