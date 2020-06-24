ANTALYA Çandır fasülyesi toprakla buluştu - Son Dakika

Çandır fasülyesi toprakla buluştu

KONYAALTI Belediye Başkanı Semih Esen, Yarbaşçandır Mahallesi'nde 5 bin metrekare tarlada yıllardır süregelen Çandır fasülyesi ekimine bu yıl da başladıklarını açıkladı. Esen, 'Konyaaltı Belediyesi olarak hem çiftçimizi teşvik etmek, hem de bu değerimizi yaşatmak adına kendi tarlamızda üretim yapmaya devam ediyoruz" dedi. Yarbaşçandır Mahallesi'nde mülkiyeti belediyeye ait 5 bin metrekare tarlada Çandır fasülyesi yetiştiren Konyaaltı Belediyesi, yeni hasat dönemi için ekim çalışmalarına başladı. Ülkemizde üretimi neredeyse durma noktasına gelen Çandır fasülyesine yeniden hayat veren Konyaaltı Belediyesi, fasülyenin coğrafi işaret çalışmalarında da sona gelindiğini duyurdu. FASÜLYE EKİMİ BAŞLADI

'Bölgemizde yetişen Çandır fasülyesi, lezzeti ve besin değeri açısından ülkemizde önemli bir yere sahip" diyen Başkan Semih Esen, 'Kurufasülyenin en önemli türlerinden biri olan ve ismini de Yarbaşçandır Mahallemizden alan Çandır fasülyesi, ülkemizde yok olma noktasına geldi. Konyaaltı Belediyesi olarak hem çiftçimizi teşvik etmek, hem de bu değerimizi yaşatmak adına kendi tarlamızda Çandır fasülyesi üretimi yapıyoruz. Bu yıl da Çandır fasülye ekimine başladık. 3-4 ay içinde hasat edeceğiz. Eğer şartlarda sıkıntı olmazsa elde ettiğimiz ürünü de Çandır Kurufasülye Şenliği'mizde yemek olarak hemşerilerimize ikram ediyoruz" dedi.

TÜRKİYE'NİN ARANAN LEZZETİ

Bu fasülyenin Türkiye'nin aranan lezzetlerinden olduğunu ifade eden Semih Esen, 'Özellikle büyük şehirlerde, büyük işletmeler ve lokantalar ilçemizde yetişen Çandır fasülyesini aramakta ve bu tadı müşterilerine sunuyor. Konyaaltı Belediyesi olarak kendi tarlamızda her yıl ortalama 500 kilo fasülye üretimi yapmaktayız. Sürdürdüğümüz teknik çalışmalarla ürün miktarını daha da artırmayı planlıyoruz" diye konuştu.