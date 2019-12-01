Antalya-canlı yem bulamadığı için böcek çiftliği kurdu, tüm türkiye'ye satıyor

Canlı yem bulamadığı için böcek çiftliği kurdu, tüm Türkiye'ye satıyor

Antalya'da, akvaryumda beslediği balıklara canlı yem bulmakta zorlanması üzerine canlı böcek üretim çiftliği kuran girişimci çift, ayda 1,5 milyon çekirge, 1 ton un kurdu, 500 bin adet de diğer böcek türlerinden üreterek iç pazara sunuyor.

Antalya'da turizmden emekli Selami Gökgöl, akvaryum balıklarına canlı yem bulmakta zorlanınca çekirge beslemeye başladı. Bu düşünceden yola çıkan Selami Gökgöl ve eşi Funda Gökgöl, canlı böcek üretim çiftliği kurdu. Aksu ilçesinde 900 metrekarelik alanda hizmet veren Mira Canlı Hayvancılık ve Böcekçilik Tesisi'nin sahibi Selami Gökgöl ve eşi Funda Gökgöl, 16 yıldır çekirge, un kurdu ve hamamböceği üretiyor. Tesisde özel ısıtma sistemi kuran Gökgöl çifti, böceklerin rahat yaşayacağı bir ortam oluşturdu. Çift, tesisin önündeki tarlada yetiştirdiği çayır bitkisiyle beslediği böcekleri, her yıl Türkiye'nin farklı noktalarında sürüngen besleyen yüzlerce müşterisine ve hayvanat bahçelerine canlı yem olarak gönderiyor.

AYDA 1,5 MİLYON ÇEKİRGE

Hayvanat bahçelerindeki sürüngenlerin ve bazı kanatlı türlerinin çekirge, un kurdu ve hamamböceğiyle beslendiğine dikkati çeken Funda Gökgöl, Antalya'da ürettikleri böcekleri kargoyla diğer illere gönderdiklerini söyledi. Böceklerin canlı olması nedeniyle bazı kargo şirketlerinin taşımadığını taşıyanların ise çok yüksek fiyat istediğinden yakınan Gökgöl, Ayda 1,5 milyon çekirge, 1 ton un kurdu, 500 bin adet de diğer böcek türlerinden üretiyoruz. Bu böcek türleri canlı yem olarak kullanılıyor. Bekleyenlere gönderemediğimiz zaman hem müşterimiz hem de biz büyük sıkıntı yaşıyoruz dedi.

Canlı yem olarak ürettikleri böceklere yurt dışından çok talep olduğunu belirten Funda Gökgöl, Buna rağmen ihraç edemiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın böcekleri belgelendirmesi gerekiyor dedi.

EVDE ÇEKİRGE YEDİLER

Türkiye'de 16 yıl önce böcek pazarının eksikliğini fark ettiğini ve bu alanda yatırım yaptıklarını kaydeden Gökgöl, çekirge üreticisi olmanın yanı sıra çekirge tüketen bir aile olduklarını da anlattı. Funda Gökgöl, Trend olan bir durum var. Yurt dışında insan gıdası olarak kullanılıyor. Hedefimiz insanlara gıda olarak yedirmek. Vegan ve vejetaryen insanlar için protein ağırlıklı bir besin. Türk mutfağına bunu sokmak hiç kolay değil. Kendimiz denedik çok sağlıklı bir gıda. Çinli bir aşçı eşliğinde çekirge yaptık evde. Un kurdu ve çekirgeyi kavurarak denedik. Cips gibi lezzetli tatlar elde ettik. Baharatlarla zenginleştirilebilir diye konuştu.

UN KURDUNDAN EKMEK YAPMAYA HAZIRLANIYORLAR

Lisede eğitim gören kızı Sıla'nın da okuldaki arkadaşlarına çekirge pişirip ikram ettiğini ve yeni neslin bu türden tatlara çok açık olduğunu vurgulayan Funda Gökgöl, yeni bir tat için çalıştıklarını söyledi. Günlük tüketilen ekmeklerin karbonhidrat ağırlıklı olduğunu anlatan Gökgöl, Un kurtları protein olarak canlı hayvanlara veriliyor. Gelecekte bundan ekmek yapmak isterdim. Bununla ilgili hazırlığım var. Önce bu kurtları kavurup fırınlayacağım. Sonra öğütüp un haline getireceğim. Ekmek yapacağım. Yakın arkadaş çevrem ve çevremdekiler bunun ekmek halini merak ediyor. 'Yap da yiyelim' diyorlar diye konuştu.