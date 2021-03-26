ANTALYA Çatı katındaki yangın korkuttu - Son Dakika

Çatı katındaki yangın korkuttu Antalya'nın Elmalı ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangında maddi hasar oluştu.
Elmalı ilçesi Karyağdı Mahallesi Ünal Özgüdek Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın çatısında, sabah saatlerinde yangın başladı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiyenin kısa sürede söndürdüğü yangında, maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni, yapılan inceleme sonucu belirlenecek.
Kaynak: DHA
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