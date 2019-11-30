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Antalya -çavuşoğlu, diplomatik golf turnuvasına katıldı
6 saat önce
Antalya -Çavuşoğlu, Diplomatik Golf Turnuvasına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 04:39 Kaynak: DHA
Antalya -Çavuşoğlu, Diplomatik Golf Turnuvasına katıldı
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