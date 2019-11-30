Son Dakika Haberleri: Antalya -çavuşoğlu, diplomatik golf turnuvasına katıldı
Son Dakika Güncel Antalya -çavuşoğlu, diplomatik golf turnuvasına katıldı - Son Dakika

Antalya -çavuşoğlu, diplomatik golf turnuvasına katıldı

6 saat önce

Antalya -Çavuşoğlu, Diplomatik Golf Turnuvasına katıldı.

Antalya -Çavuşoğlu, Diplomatik Golf Turnuvasına katıldı

Antalya -çavuşoğlu, diplomatik golf turnuvasına katıldı

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 04:39 Kaynak: DHA
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