Antalya çay demlemek isterken fenalaşıp öldü - Son Dakika
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Antalya çay demlemek isterken fenalaşıp öldü

6 saat önce

Çay demlemek isterken fenalaşıp öldüANTALYA'da, yalnız yaşayan Muhammet Şimşek (53), evinde ölü bulundu.

Çay demlemek isterken fenalaşıp öldü

ANTALYA'da, yalnız yaşayan Muhammet Şimşek (53), evinde ölü bulundu. Gaz kokusu gelen eve giren ekipler, Şimşek'in çay demlemek istediği sırada fenalaşarak hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.

Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın 1'inci katında yalnız yaşayan Muhammet Şimşek'ten haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. Adrese giden ekipler kapıyı açan olmayınca çilingir çağırdı. Kapının açılmasıyla evden gaz kokusu gelirken, içeri giren ekipler Muhammet Şimşek'i mutfak kısmında yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri Muhammet Şimşek'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekiplerinin evde inceleme yapmasının ardından Şimşek'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Muhammet Şimşek'in çay demlemek istediği, bu sırada fenalaşarak düşmesi üzerine ocağın açık kaldığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Antalya çay demlemek isterken fenalaşıp öldü

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:12 Kaynak: DHA
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