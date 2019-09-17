Antalya çay içerken tartıştığı arkadaşını tabancayla vurup kaçtı

Çay içerken tartıştığı arkadaşını tabancayla vurup kaçtı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sondaj işi yapan Kemalettin Ç., çay içerken tartıştığı meslektaşı ve arkadaşı Yusuf Yartunç'u tabancayla bacağından vurup yaraladı. Yartunç hastanede tedaviye alınırken, polis tabancayı olay yerinde bırakıp kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Gazipaşa'da sondaj kuyusu açma işiyle uğraşan Kemalettin Ç. ile Yusuf Yartunç, bir süre araçla gezdikten sonra bir çay ocağında oturup konuşmaya başladı. Bu sırada iddiaya göre Kemalettin Ç. ile Yusuf Yartunç arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kemalettin Ç., aracından tabancayı alarak Yusuf Yartunç'a 3 el ateş etti. 3 kurşun da bacağının üst kısmına isabet eden Yusuf Yartunç, kan içinde yere yığıldı. Olayı görenlerin müdahale ettiği Kemalettin Ç. tabancayı olay yerinde bırakıp kaçarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Acil çağrı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen Yusuf Yartunç tedaviye alındı. Polis olay yerinden kaçan Kemalettin Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.