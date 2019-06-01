ANTALYA Cesedi bulunan belediye işçisi yasak aşk kurbanı

Cesedi bulunan belediye işçisi yasak aşk kurbanıAntalya'da, ormanlık alanda başına poşet geçirilmiş, el ve ayakları bağlı, çıplak halde cesedi bulunan Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Halit Yılmaz'ı (49), öldürdüğü iddiasıyla 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Lütfiye Y.'nin ilişkisi olduğu Yılmaz'ı iftar bahanesiyle eve çağırdığı, eşi ve bir arkadaşıyla öldürdüğü ortaya çıktı.Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan 3 çocuk babası Halit Yılmaz, geçtiğimiz Cuma günü iftardan sonra babası vefat eden bir arkadaşına taziyeye gitti. Yılmaz'ın gece eve gelmemesi ve telefonuna ulaşılamaması üzerine yakınları, Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'nde polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Yakınlarının ifadesine başvuran polis ekipleri, Yılmaz'ı bulmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri arama çalışmalarını sürdürürken, jandarma ekipleri geçen pazar günü Antalya-Korkuteli karayolu Cehennem Deresi mevkiinde uçuruma yuvarlanmış bir otomobil buldu. Yapılan incelemede, aracın Halit Yılmaz'a ait olduğu tespit edildi.Bölgede inceleme yapan ekipler, dün sabah saatlerinde aracın bulunduğu bölgeye yaklaşık 2 kilometre mesafede Naldöken mevkiinde Halit Yılmaz'ın cüzdanını buldu. Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, saat 16.00 sıralarında da ormanlık alanda Halit Yılmaz'ın üzeri çalılarla kapatılmış, başına poşet geçirilmiş, ayakları ve elleri bağlı çıplak cesedini buldu.Halit Yılmaz'ın cesedi, jandarma, sağlık ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.EŞİ VE ARKADAŞIYLA EVDE BOĞDUOlayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, Halit Yılmaz'ın cep telefonu kayıtlarını incelemeye aldı. İncelemede Halit Yılmaz'ın en son Lütfiye Y. (34) ile görüştüğü tespit edildi. Ekipler, dün akşam yaptıkları baskında Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'nde oturan Lütfiye Y. ve eşi Muhammet Y.'yi (37) gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Lütfiye Y. ifadesinde, Halit Yılmaz ile 4 yıldır ilişkileri olduğunu, evlendikten sonra da ilişkilerinin devam ettiğini, eşinin bunu öğrendiğini söyledi. Bunun üzerine geçtiğimiz Cuma günü Halit Yılmaz'ı iftar bahanesiyle evine çağırdığını anlatan Lütfiye Y., eşi Muhammet Y. ve arkadaşı Şükrullah T. (35) ile evde boğduklarını anlattı.'CESEDİ ORMANA ATTIK'Cesedi araçlarının bagajına koyarak Antalya-Korkuteli karayolu Naldöken mevkiinde ormanlık alana attıklarını belirten şüpheliler, Halit Yılmaz'ın aracını ise Cehennem Deresi'nde uçuruma yuvarladıklarını söyledi. Polis ekipleri karı-kocanın ifadeleri üzerine Şükrullah T.'yi de Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Halit Yılmaz'ın cenazesi ise Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Kepez ilçesi Varsak Mezarlığı'nda toprağa verildi.