ANTALYA Ceset ihbarından kum çuvalı çıktı
59 dakika önce
Ceset ihbarından kum çuvalı çıktıAntalya'da deniz dibinde ceset olduğu ihbarını değerlendiren polis alarma geçti.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:44 Kaynak: DHA
Ceset ihbarından kum çuvalı çıktı Antalya
'da deniz dibinde ceset olduğu ihbarını değerlendiren polis alarma geçti. Dalgıçların dalarak inceleme yaptığı yerde ceset sanılan cismin kum çuvalı olduğu ortaya çıktı.
Olay, öğle saatlerinde dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili
'nde meydana geldi. Sahilde güneşlendikten sonra denize giren bir kişi, 112'yi arayarak su içinde bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler karadan gözetleme yaparken deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri denizde zodyak botlarla yüzey taraması yaptı. İhbarcı kişinin tarifi üzerine dalgıçlar denize dalarak bir süre dipte arama yaptı. Kısa süre sonra su yüzeyine çıkan dalgıçlar ihbarcının gördüğü cismin sahil bandındaki dubaları sabitlemede kullanılan kum çuvalı olduğunu belirledi.
10 yıldır ipekböceği yetiştiriyor! 40 günde 15 bin lira kazanıyor
Fuhuş iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı! Kadınlar kaçarken evdeki adam balkondan atladı
Üniversiteli kızlara cinsel taciz şüphelisi: Eşim gidince boşluğa düştüm
Beykoz'da göle dönen yolda minibüs mahsur kaldı