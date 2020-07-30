ANTALYA Çevik kuvvet polisi Özgül, denizde boğuldu - Son Dakika

Çevik kuvvet polisi Özgül, denizde boğuldu (2)

'BENİ BIRAKIN EŞİMİ KURTARIN'

Diyarbakır'da görev yapan Özgül Özdoğan ve eşi Seyit Özdoğan'ın birkaç gün önce geldikleri Beldibi Mahallesi'ndeki bir kamp alanında çadır kurduğu öğrenildi. Burada dün saat 21.30 sularında yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti

Özgül ve Seyit Özdoğan çifti birlikte deniz yatağını da yanlarına alarak suya girdi. Kıyıdan yaklaşık 300 metre açılan çift durumu fark ettikten sonra geri dönmek istedi, bu sırada dengelerini kaybederek deniz yatağından suya düştü. Özgül Özdoğan suda gözden kaybolurken, eşi yüzerek kıyıya çıktı. Eşinin, Beni bırakın eşimi kurtarın demesi üzerine kıyıdakiler Özgül Özdoğan'ı bulmak için suya girdi. Yapılan aramalar sonucunda bulunan Özgül Özdoğan sudan çıkarıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Özgül Özdoğan, yolda yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Seyit Özdoğan'ın ifadesine başvuruldu. Polis merkezine götürülen Özdoğan'ın yanı sıra diğer görgü tanıklarının da ifadesi alındı. Çiftin olay sırasında çadırda uyuyan erkek çocuklarının ise Antalya'daki halasına teslim edildiği öğrenildi. Özgül Özdoğan'ın Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki cenazesi otopsi sonrası ailesine teslim edilecek.