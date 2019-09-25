Son Dakika Haberleri: Antalya ceza, alanya'da konser verdi
Son Dakika Güncel Haber

Antalya ceza, alanya'da konser verdi

2 saat önce

Ceza, Alanya'da konser verdiAntalya'nın Alanya ilçesinde sahneye çıkan ünlü rap şarkıcı Ceza hayranlarını coşturdu.

Ceza, Alanya'da konser verdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahneye çıkan ünlü rap şarkıcı Ceza hayranlarını coşturdu. Konsere katılan yaklaşık 3 bin kişi, Ceza'nın hızlı ve ritimli şarkılarına eşlik etti.

Alanya'daki bir eğlence mekanında rap müziğin sevilen ismi Ceza sahneye çıktı. Gecede Ceza'yı izlemek isteyen yaklaşık 3 bin kişi, eğlence mekanını saatler öncesinden doldurdu. Hayranları Ceza'nın sahneye çıkmasıyla alkış ve ıslıklarla coştu.

Eski ve yeni şarkılarını ardı ardına söyleyen Ceza'ya hayranları da eşlik etti. Şarkılarını hızlı ritimde söylemesiyle bilinen Ceza'nın tüm parçalarına, konsere gelenlerin eşlik etmesi renkli görüntüler oluşturdu. Sahne performansıyla sıklıkla alkış alan ünlü rap şarkıcı, yaklaşık 2 saat sahnede kalarak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Antalya ceza, alanya'da konser verdi

Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Korkunç olay! Antalya'da belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu
Bir kent, gezmeye çıkıp kaybolan liseli Hatice için seferber oldu Şarkıcı Simge'den binlerce kişinin önünde itiraf: Kalbimin sesini dinlemediğim de hata yaptım Dansları ve performansıyla Harbiye'ye damga vuran Tarkan'ın konserinden muhteşem kareler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 17:14:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya ceza, alanya'da konser verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]