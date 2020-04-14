Antalya Ceza İnfaz Kurumlarında pozitif hükümlü ve tutuklu vaka yok - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya Ceza İnfaz Kurumlarında pozitif hükümlü ve tutuklu vaka yok - Son Dakika

Antalya Ceza İnfaz Kurumlarında pozitif hükümlü ve tutuklu vaka yok

6 saat önce

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Antalya'da bulunan ceza infaz kurumlarında korona virüsün önlenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye ettiği tüm tedbirlerin alındığı, 'Antalya L Tipi Ceza İnfaz Kurumlarında tutuklu ve hükümlüler için korona virüse...

Antalya Ceza İnfaz Kurumlarında pozitif hükümlü ve tutuklu vaka yok, System.String[]

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Antalya'da bulunan ceza infaz kurumlarında korona virüsün önlenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye ettiği tüm tedbirlerin alındığı, 'Antalya L Tipi Ceza İnfaz Kurumlarında tutuklu ve hükümlüler için korona virüse karşı tedbirlerin alınmadığına' ilişkin çıkan haberlerin de gerçeği yansıtmadığı kaydedildi. Aynı zamanda açıklamada, Antalya'daki ceza infaz kurumlarında korona virüs testi pozitif çıkan tutuklu ve hükümlünün bulunmadığı belirtildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, bazı basın yayın kuruluşlarında çıkan, " Adana, Tarsus ve Antalya L Tipi Ceza İnfaz Kurumlarında tutuklu ve hükümlüler için korona virüse karşı tedbirlerin alınmadığına" ilişkin haberlere yönelik açıklama yapıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Antalya L Tipi Kapalı ve E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz kurumlarında, korona virüsün tutuklular ve personellere bulaşmasını önlemek amacıyla Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen tüm tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Haftada en az iki kez infaz kurumlarının iç ve dış tüm ortak kullanım alanlarının dezenfekte edildiği, günlük olarak da ortak kullanım alanları ile hükümlü ve tutukluların koğuşları detaylı olarak temizlendiği kaydedildi. Dezenfekte işlemi yapılırken, tüm koğuşlara gerekli deterjan, sabun gibi hijyen malzemesinin de verildiği belirtildi. Kurumların girişlerinde personel, ziyaretçi, tutuklu ve hükümlülerin tümünün vücut ısılarının ateş ölçer ile ölçüldüğü, ateşi yüksek çıkanların kuruma alınmadığı anlatıldı.

Kurumda çalışan personellerin temaslarının önlenmesi amacıyla 1 Nisan'dan itibaren 28 gün boyunca evlerine gönderilmeden temin edilen yurtlarda izole edildiğinin belirtildiği açıklamada, "Bu şekilde görevli personel aracılığıyla söz konusu virüsün bulaşma ihtimalinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar hassasiyetle devam etmektedir. Kurumlarımıza yeni alınan tutuklu ve hükümlülerin korona virüsü belirtisi taşıyıp taşımadıklarına ilişkin doktor raporu alınmakta, şüpheli görülenler kuruma alınmadan sağlık kuruluşlarına gönderilmektedir. Ayrıca kuruma ilk kez alınan tüm tutuklu ve hükümlüler 14 gün süreyle diğer tutuklu ve hükümlülerden izole edilerek ayrı bir bölümde kalmaktadır. Bu süre sonunda sağlık muayenesi yapılıp korona virüs şüphesi olmayanlar genel bölümlere aktarılmaktadır. Bu güne kadar Antalya infaz kurumlarımızda barındırılan tutuklu ve hükümlülerden korona virüs testi pozitif çıkan yoktur" ifadeleri kullanıldı. - ANTALYA

Başsavcı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 05:37 Kaynak: İHA

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