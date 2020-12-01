Antalya Ceza İnfaz Kurumunun Korona tedbirlerine tam not - Son Dakika

Antalya Ceza İnfaz Kurumunun Korona tedbirlerine tam not

01.12.2020 15:52
Antalya Ceza İnfaz Kurumunun Korona tedbirlerine tam not, System.String[]

Vali Ersin Yazıcı Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret etti.

Vali Ersin Yazıcı Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret etti. Ceza İnfaz Kurumundaki denetimler, Korona virüs tedbirleri ve mesleki atölyeleri inceleyen Vali Yazıcı yetkililerden bilgi aldı.

Vali Yazıcı Korona virüs denetimleri kapsamında Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunu inceledi. Vali Yazıcı'ya Antalya 3. Piyade Eğitim ve Tugay Komutanı Pyd. Alb. Erdal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da eşlik etti.

Jandarma Bölüğü 7/24 Nöbette

Ceza İnfaz Kurumunun güvenliğini sağlayan Jandarma Bölük Komutanlığını ziyaret eden Vali Yazıcı, yürütülen güvenlik hizmetleri ve personel faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Korona virüs salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan hükümlüler için geçici süreliğine af getirilmişti. İnfazına devam edilen hükümlüler için pandemi önlemleri titizlikle uygulanıyor.

Korona virüs tedbirleri titizlikle uygulanıyor

Tüm personel ve hükümlülerin konu hakkında bilgilendirildiğini ifade eden yetkililer ayrıca kurumun ortak kullanım alanları ve servis hizmet araçları başta olmak üzere, oda ve koğuşlar, tuvaletler, koridorlar gibi kullanım alanları düzenli olarak dezenfekte ettiklerini aktardılar. Ayrıca ceza infaz kurumuna gelen herkesin HES Kodunu da sorguladıklarını ifade ettiler.

Tedbirleri yerinde inceleyen Vali Yazıcı Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı işbirliği ile yürütülen İşsizliğe Mahkum Olma Projesi kapsamında oluşturulan mesleki eğitim ve üretim atölyelerini de ziyaret etti, tölye ve seralarda hükümlülerin ürettiği ürünleri inceledi.

Ceza İnfaz Kurumu yetkililerini aldığı tedbirlerden dolayı tebrik eden Vali Yazıcı; "Alınan tedbirler çok yerinde ve etkili. Korona virüs ceza infaz kurumumuzun dışına mahkum edilmiş. Tedbirler bu şekilde uygulandığı sürece herhangi bir olumsuzlukla karşılaşacağımızı düşünmüyorum. Ayrıca ceza infaz kurumumuzun imkanları da oldukça geniş. Mahkumlar burada verilen eğitimler ve iş olanaklarıyla tahliye edildikten sonra topluma faydalı bireyler olarak hayatlarını sürdürebilirler. Bizim de en büyük temennimiz mahkumlarımızın hatalarından ders alarak buradan ayrıldıklarını ve kaliteli bir hayat sürdüklerini görmektir." dedi. - ANTALYA

Antalya Ceza İnfaz Kurumunun Korona tedbirlerine tam not
Antalya Ceza İnfaz Kurumunun Korona tedbirlerine tam not
Antalya Ceza İnfaz Kurumunun Korona tedbirlerine tam not
Antalya Ceza İnfaz Kurumunun Korona tedbirlerine tam not
Antalya Ceza İnfaz Kurumunun Korona tedbirlerine tam not

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya Ceza İnfaz Kurumunun Korona tedbirlerine tam not - Son Dakika


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