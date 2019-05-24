Son Dakika Haberleri: ANTALYA Cezaevinden çıktı, aynı gece 11 iş yerini soydu

ANTALYA Cezaevinden çıktı, aynı gece 11 iş yerini soydu

7 saat önce

Cezaevinden çıktı, aynı gece 11 iş yerini soyduANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde hırsızlık suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden dün çıkan 17 yaşındaki U.K.'nın gece 11 iş yerini soyduğu belirlendi.

Cezaevinden çıktı, aynı gece 11 iş yerini soydu
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde hırsızlık suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden dün çıkan 17 yaşındaki U.K.'nın gece 11 iş yerini soyduğu belirlendi. Hırsızın dükkanlara girerek yaptığı soygun, güvenlik kameralarına yansıyınca kimliği tespit edildi. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, Gazipaşa merkezdeki Manavlar Çarşısı'nda saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Sabah iş yerlerini açan esnaf kasalarının açık olduğunu görünce soyulduklarını anladı. İş yeri sahiplerinin durumu bildirmesi üzerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede 11 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelinin, daha önce hırsızlık suçundan tutuklu bulunan ve dün cezaevinden çıktığı tespit edilen U.K. olduğu anlaşıldı. Polis hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.
İşletmesine hırsız giren balıkçı Ali Özçelik, "Hırsız önce yan komşum kasaba girmiş, oradan benim dükkan üzerinde bulunan çekme kattan dükkanıma gelmiş. Kasada bulunan paraları almış. Aynı kişi Manavlar Çarşısı'nda bulunan birçok iş yerine de girmiş" dedi.
ANTALYA Cezaevinden çıktı, aynı gece 11 iş yerini soydu
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:40 Kaynak: DHA
Gazipaşa, Güncel
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