Son Dakika Haberleri: Antalya - CHP'li Özel DSP Genel Başkanı, Ecevit ve Atatürkün Kemiklerini Sızlatıyor )

Antalya - CHP'li Özel DSP Genel Başkanı, Ecevit ve Atatürkün Kemiklerini Sızlatıyor )

26 dakika önce

Antalya - CHP'li Özel DSP Genel Başkanı, Ecevit ve Atatürkün kemiklerini sızlatıyor ((DÜNKÜ HABERE EK GÖRÜNTÜ))(Tür: Yurt)

Antalya - CHP'li Özel DSP Genel Başkanı, Ecevit ve Atatürkün kemiklerini sızlatıyor ((DÜNKÜ HABERE EK GÖRÜNTÜ))

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:32 Kaynak: DHA

Antalya, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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