Son Dakika Haberleri: Antalya CHP'li Özel 'Terörist' Gibi İfadeler Kullanılmasını Kabul Etmiyoruz-3

Antalya CHP'li Özel 'Terörist' Gibi İfadeler Kullanılmasını Kabul Etmiyoruz-3

1 saat önce

Antalya CHP'li Özel 'Terörist' gibi ifadeler kullanılmasını kabul etmiyoruz-3(Tür: Yurt)

Antalya CHP'li Özel 'Terörist' gibi ifadeler kullanılmasını kabul etmiyoruz-3

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:49 Kaynak: DHA

Antalya, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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