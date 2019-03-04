Antalya CHP'li Özel 'Terörist' Gibi İfadeler Kullanılmasını Kabul Etmiyoruz-3
1 saat önce
Antalya CHP'li Özel 'Terörist' gibi ifadeler kullanılmasını kabul etmiyoruz-3(Tür: Yurt)
Antalya CHP
'li Özel 'Terörist' gibi ifadeler kullanılmasını kabul etmiyoruz-3
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:49 Kaynak: DHA
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