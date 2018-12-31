Antalya Çiçeklerine Toprak Götürürken Kamyonun Altında Kaldı
1 saat önce
Çiçeklerine toprak götürürken kamyonun altında kaldıANTALYA'da oturan Sadık Özkaynak (60), evindeki çiçeklerine motosikletle toprak götürürken aynı yönde seyreden kum yüklü kamyonun altında feci şekilde can verdi.
Çiçeklerine toprak götürürken kamyonun altında kaldı
ANTALYA'da oturan Sadık Özkaynak (60), evindeki çiçeklerine motosikletle toprak götürürken aynı yönde seyreden kum yüklü kamyonun altında feci şekilde can verdi.
Kaza, Kepez
ilçesi Avni Tolunay Mahallesi Batı Çevre Yolu üzerinde saat 16.00'da meydana geldi. Sadık Özkaynak, 07 FJ 786 plakalı motosiklete evindeki çiçek saksılarında kullanmak üzere bir torba torf yükleyerek Duraliler Kavşağı'ndan Kepezüstü'ne doğru seyre geçti. Özkaynak, F.B.?nin (30) kullandığı ve aynı yönde seyreden 07 MVR 02 plakalı kamyonun sağ tarafından altına girdi. Kamyonun sağ iki tekeri Özkaynak'ın başının üzerinden geçti. Özkaynak olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri yolu kısa süreliğine trafiğe kapatarak kazayla ilgili inceleme yaptı. Nöbetçi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Özkaynak'ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu
morguna gönderildi.
Diğer yandan görgü tanıkları kamyon şoförünün motosiklet sürücüsünü kör nokta nedeniyle göremeyip sıkıştırdığını ve kazanın bu nedenle meydana geldiğini öne sürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:49 Kaynak: DHA
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